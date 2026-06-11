Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Lohnende Carl Zeiss Meditec-Investition?
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11.06.2026 10:03:36
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 153,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Carl Zeiss Meditec-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,652 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,76 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers am 10.06.2026 auf 25,70 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 83,24 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 2,26 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils lag damals bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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