TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Carl Zeiss Meditec-Investition eingebracht

Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 130,90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 7,639 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.08.2023 675,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,42 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,45 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 7,94 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 fand der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at