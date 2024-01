TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 120,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,833 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 101,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 84,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,53 Prozent.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 9,23 Mrd. Euro beziffert. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at