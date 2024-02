TecDAX-Wert CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CompuGroup Medical SE von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden CompuGroup Medical SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45,64 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert, befänden sich nun 219,106 CompuGroup Medical SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.02.2024 8 527,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,92 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 14,72 Prozent verkleinert.

CompuGroup Medical SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CompuGroup Medical SE-Anteils fand am 04.05.2007 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der CompuGroup Medical SE-Aktie bei 18,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at