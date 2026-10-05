Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Profitable Drägerwerk-Investition?
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05.10.2026 10:03:43
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 05.10.2016 wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,36 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,376 Drägerwerk-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 18 178,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 117,00 EUR belief. Mit einer Performance von +81,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Drägerwerk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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