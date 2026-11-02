Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Frühes Investment 02.11.2026 10:03:52

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Drägerwerk-Investment gewesen.

Die Drägerwerk-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Drägerwerk-Anteile an diesem Tag 65,58 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 1,525 Drägerwerk-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Aktien wären am 30.10.2026 155,54 EUR wert, da der Schlussstand 102,00 EUR betrug. Damit wäre die Investition 55,54 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Drägerwerk eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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