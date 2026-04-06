TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Drägerwerk-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,25 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 2,424 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 219,15 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 02.04.2026 auf 90,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119,15 Prozent angewachsen.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,50 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at