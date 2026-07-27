Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lohnende Drägerwerk-Investition?
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27.07.2026 10:04:12
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Drägerwerk-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Drägerwerk-Anteile bei 45,95 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,763 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 106,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 110,66 Prozent.
Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,63 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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