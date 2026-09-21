Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Drägerwerk-Anlage im Blick
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21.09.2026 10:03:43
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,65 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Drägerwerk-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,240 Drägerwerk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 255,32 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 18.09.2026 auf 114,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 155,32 Prozent zugenommen.
Drägerwerk war somit zuletzt am Markt 1,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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