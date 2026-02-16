TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Drägerwerk-Aktien gewesen.

Drägerwerk-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Drägerwerk-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145,560 Drägerwerk-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 13 100,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,00 Prozent zugenommen.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at