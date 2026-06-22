Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Rentables Drägerwerk-Investment?
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22.06.2026 10:04:20
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 146,628 Drägerwerk-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Drägerwerk-Papiers auf 84,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 360,70 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 23,61 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Drägerwerk einen Börsenwert von 1,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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