TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Drägerwerk eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Drägerwerk-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,09 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 188,359 Drägerwerk-Papiere. Die gehaltenen Drägerwerk-Aktien wären am 10.07.2026 15 784,52 EUR wert, da der Schlussstand 83,80 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,85 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Drägerwerk belief sich jüngst auf 1,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at