Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Drägerwerk-Anlage unter der Lupe 19.10.2026 10:04:18

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Drägerwerk gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,85 EUR wert. Bei einem Drägerwerk-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,471 Drägerwerk-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Drägerwerk-Aktie auf 95,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 959,06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 95,91 Prozent gestiegen.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,54 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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