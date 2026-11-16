TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 183,486 Drägerwerk-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 112,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 550,46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 105,50 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Drägerwerk belief sich jüngst auf 1,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at