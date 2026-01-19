Drägerwerk vz. Aktie
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Drägerwerk-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 68,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,535 Drägerwerk-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 303,78 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 16.01.2026 auf 89,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,38 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
