Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Drägerwerk-Investment 28.09.2026 10:03:45

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,95 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 14,094 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 122,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 727,98 EUR wert. Damit wäre die Investition 72,80 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Drägerwerk eine Börsenbewertung in Höhe von 1,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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