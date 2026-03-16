Drägerwerk vz. Aktie

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 16.03.2026 10:04:12

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Drägerwerk-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Drägerwerk-Papier bei 70,10 EUR. Bei einem Drägerwerk-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,427 Drägerwerk-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,40 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,40 Prozent.

Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Analysen
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 85,60 -0,70% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen