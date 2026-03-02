Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
02.03.2026 10:16:34
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Drägerwerk-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,40 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 18,382 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 647,06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
