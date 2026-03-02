Drägerwerk vz. Aktie

Profitable Drägerwerk-Anlage? 02.03.2026 10:16:34

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Drägerwerk-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,40 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 18,382 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 647,06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Drägerwerk

26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
