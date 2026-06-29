TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Drägerwerk-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,301 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (83,30 EUR), wäre das Investment nun 191,71 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 191,71 EUR entspricht einer Performance von +91,71 Prozent.

Insgesamt war Drägerwerk zuletzt 1,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at