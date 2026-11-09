Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lohnender Drägerwerk-Einstieg?
|
09.11.2026 10:03:46
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Drägerwerk-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Drägerwerk-Anteile bei 67,20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investierten, hätten nun 14,881 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 535,71 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 06.11.2026 auf 103,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,57 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Drägerwerk eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
06.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|102,40
|0,00%