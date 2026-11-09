Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Drägerwerk-Einstieg? 09.11.2026 10:03:46

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Drägerwerk-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Drägerwerk-Anteile bei 67,20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investierten, hätten nun 14,881 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 535,71 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 06.11.2026 auf 103,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,57 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Drägerwerk eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Analysen
16.07.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
28.05.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 102,40 0,00% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen