TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Drägerwerk-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Drägerwerk-Anteile bei 67,20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investierten, hätten nun 14,881 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 535,71 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 06.11.2026 auf 103,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,57 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Drägerwerk eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at