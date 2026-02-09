Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Langfristige Investition
|
09.02.2026 10:04:28
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Drägerwerk-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Drägerwerk-Papier an diesem Tag 42,25 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 23,669 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 042,60 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 06.02.2026 auf 86,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,26 Prozent.
Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
06.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.02.26
|TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: SDAX schwächelt (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|86,30
|0,35%