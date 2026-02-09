Drägerwerk vz. Aktie

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

Langfristige Investition 09.02.2026 10:04:28

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Drägerwerk-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Drägerwerk-Papier an diesem Tag 42,25 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 23,669 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 042,60 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 06.02.2026 auf 86,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,26 Prozent.

Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Drägerwerk

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Analysen
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 86,30 0,35% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

