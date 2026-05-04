Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Frühe Investition 04.05.2026 10:03:41

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Drägerwerk eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Drägerwerk-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49,10 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,367 Drägerwerk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 1 830,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,90 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 83,10 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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