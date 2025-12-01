Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Frühes Investment 01.12.2025 10:04:31

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: Wäre eine Drägerwerk-Anlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: Wäre eine Drägerwerk-Anlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Drägerwerk-Aktie bei 69,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,296 Drägerwerk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Drägerwerk-Anteile wären am 28.11.2025 1 006,43 EUR wert, da der Schlussstand 70,40 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,64 Prozent angewachsen.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,23 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Drägerwerk

