TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Eckert Ziegler-Investment gewesen.

Das Eckert Ziegler-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie betrug an diesem Tag 1,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 670,402 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie auf 15,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100 189,44 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +901,89 Prozent.

Eckert Ziegler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 954,88 Mio. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Eckert Ziegler-Papiere fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at