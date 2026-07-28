Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Lohnende Eckert Ziegler-Investition?
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28.07.2026 10:03:44
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag bei 1,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Eckert Ziegler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6 297,546 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84 764,98 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 27.07.2026 auf 13,46 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 747,65 Prozent erhöht.
Eckert Ziegler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 832,27 Mio. Euro. Eckert Ziegler-Papiere wurden am 25.05.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Eckert Ziegler-Anteilsschein bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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