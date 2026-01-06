Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Eckert Ziegler-Einstieg? 06.01.2026 10:03:44

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Eckert Ziegler-Einstiegs gewesen.

Eckert Ziegler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 13,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,355 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Anteile wären am 05.01.2026 110,69 EUR wert, da der Schlussstand 15,05 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,69 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Eckert Ziegler eine Börsenbewertung in Höhe von 939,24 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie ging am 25.05.1999 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Eckert & Ziegler

Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten