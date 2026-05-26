Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Langfristige Anlage 26.05.2026 10:03:47

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Eckert Ziegler-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Eckert Ziegler-Aktie an diesem Tag bei 25,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 386,084 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 15,39 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 941,84 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 40,58 Prozent verkleinert.

Eckert Ziegler war somit zuletzt am Markt 939,90 Mio. Euro wert. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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