Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Profitable Eckert Ziegler-Anlage?
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18.08.2026 10:03:34
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 37,54 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 266,377 Eckert Ziegler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 596,09 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 17.08.2026 auf 13,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,04 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 850,42 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Papiers lag beim Börsengang bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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