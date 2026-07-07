Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Hochrechnung
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07.07.2026 10:03:50
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor einem Jahr gekostet
Eckert Ziegler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,17 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Eckert Ziegler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 451,128 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (15,85 EUR), wäre die Investition nun 7 150,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,50 Prozent.
Am Markt war Eckert Ziegler jüngst 994,97 Mio. Euro wert. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Eckert Ziegler-Anteilsschein bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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