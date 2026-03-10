Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Lohnende Eckert Ziegler-Anlage?
|
10.03.2026 10:03:35
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,41 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Eckert Ziegler-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,808 Eckert Ziegler-Aktien. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Anteile wären am 09.03.2026 1 062,83 EUR wert, da der Schlussstand 15,01 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 962,83 Prozent.
Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 939,24 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils auf 23,51 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
