Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Lukratives Eckert Ziegler-Investment? 22.09.2026 10:03:35

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Eckert Ziegler eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.09.2016 wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,61 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 620,968 Eckert Ziegler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 7 675,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,36 EUR belief. Damit wäre die Investition um 667,52 Prozent gestiegen.

Eckert Ziegler wurde am Markt mit 758,43 Mio. Euro bewertet. Am 25.05.1999 wagte die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Papiers belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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