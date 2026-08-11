TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,07 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 99,336 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie auf 13,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 380,78 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 38,08 Prozent gleich.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 869,81 Mio. Euro wert. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at