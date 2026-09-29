TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Eckert Ziegler-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,75 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hat, hat nun 563,380 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 070,42 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 28.09.2026 auf 12,55 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,30 Prozent.

Zuletzt verbuchte Eckert Ziegler einen Börsenwert von 761,56 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Papiere an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Papiers lag beim Börsengang bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at