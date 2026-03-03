TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Eckert Ziegler-Aktie bei 17,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 585,048 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 15,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 840,08 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,60 Prozent verkleinert.

Eckert Ziegler war somit zuletzt am Markt 945,49 Mio. Euro wert. Das Börsendebüt der Eckert Ziegler-Aktie fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at