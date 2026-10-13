Eckert & Ziegler Aktie

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WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Lohnende Eckert Ziegler-Anlage? 13.10.2026 10:03:47

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 34,99 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,576 Eckert Ziegler-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 352,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,34 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -64,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 773,45 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Eckert Ziegler-Aktie lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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26.08.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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