TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 34,99 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,576 Eckert Ziegler-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 352,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,34 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -64,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 773,45 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Eckert Ziegler-Aktie lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at