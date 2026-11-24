Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,14 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eckert Ziegler-Aktie investiert, befänden sich nun 61,958 Eckert Ziegler-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 14,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 905,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,42 Prozent verringert.

Der Eckert Ziegler-Wert an der Börse wurde auf 906,15 Mio. Euro beziffert. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Eckert Ziegler-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at