Eckert Ziegler-Investition im Blick 20.01.2026 10:04:06

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Eckert Ziegler eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Eckert Ziegler-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 620,604 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 15,73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 762,10 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,38 Prozent weniger wert.

Eckert Ziegler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,02 Mrd. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

