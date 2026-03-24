TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers betrug an diesem Tag 16,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 613,548 Eckert Ziegler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 927,12 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 23.03.2026 auf 14,55 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,73 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Eckert Ziegler eine Börsenbewertung in Höhe von 910,45 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie ging am 25.05.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

