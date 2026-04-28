TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eckert Ziegler-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eckert Ziegler-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Anteile betrug an diesem Tag 23,49 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 42,573 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 15,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641,14 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35,89 Prozent.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 909,20 Mio. Euro. Die Erstnotiz des Eckert Ziegler-Anteils fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Eckert Ziegler-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at