Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Lukrativer Eckert Ziegler-Einstieg?
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28.04.2026 10:03:39
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eckert Ziegler-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Anteile betrug an diesem Tag 23,49 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 42,573 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 15,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 641,14 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35,89 Prozent.
Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 909,20 Mio. Euro. Die Erstnotiz des Eckert Ziegler-Anteils fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Eckert Ziegler-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,51 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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