TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 28,21 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,545 Eckert Ziegler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,05 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 22.06.2026 auf 15,81 EUR belief. Mit einer Performance von -43,95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Eckert Ziegler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 973,69 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Eckert Ziegler-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at