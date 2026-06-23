Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Eckert Ziegler-Anlage im Blick
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23.06.2026 10:04:02
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 28,21 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,545 Eckert Ziegler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,05 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 22.06.2026 auf 15,81 EUR belief. Mit einer Performance von -43,95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Eckert Ziegler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 973,69 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Eckert Ziegler-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,51 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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