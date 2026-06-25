Eckert & Ziegler Aktie

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WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Auszahlung an Aktionäre 25.06.2026 10:03:54

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: Über diese Dividende können sich Eckert Ziegler-Aktionäre freuen

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: Über diese Dividende können sich Eckert Ziegler-Aktionäre freuen

Eckert Ziegler-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Eckert Ziegler-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Wert Eckert Ziegler am 24.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,22 EUR vereinbart. Damit wurde die Eckert Ziegler-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 29,41 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Eckert Ziegler beläuft sich auf 10,43 Mio. EUR. Damit wurde die Eckert Ziegler-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 902,88 Prozent aufgebessert.

Eckert Ziegler-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte das Eckert Ziegler-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 15,57 EUR. Am 25.06.2026 wird die Eckert Ziegler-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Eckert Ziegler-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Eckert Ziegler-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Eckert Ziegler-Titel eine Dividendenrendite von 1,44 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 1,12 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Eckert Ziegler-Kurs via XETRA 42,85 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 67,44 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (Drägerwerk, Fresenius Medical Care (FMC) St, Fresenius SE) erweist sich Eckert Ziegler 2025 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Drägerwerk mit einer Dividendenzahlung von 2,27 EUR und einer Dividendenrendite von 1,49 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Eckert Ziegler

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,30 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 1,96 Prozent bedeuten.

Hauptdaten der Eckert Ziegler-Aktie

Der Börsenwert des TecDAX-Unternehmens Eckert Ziegler beläuft sich aktuell auf 972,439 Mio. EUR. Das Eckert Ziegler-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 19,58. Im Jahr 2025 erzielte Eckert Ziegler einen Umsatz von 311,960 Mio.EUR sowie ein EPS von 0,78 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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