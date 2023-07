TecDAX-Wert Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,96 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,376 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 599,50 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteils am 24.07.2023 auf 35,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 259,95 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik bezifferte sich zuletzt auf 761,30 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at