WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Elmos Semiconductor-Anlage unter der Lupe 02.03.2026 10:16:34

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Elmos Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Elmos Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,475 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,52 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 27.02.2026 auf 146,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,52 Prozent.

Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,52 Mrd. Euro beziffert. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

Analysen zu Elmos Semiconductor

26.02.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
03.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 147,00 0,96% Elmos Semiconductor

