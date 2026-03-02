Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Anlage unter der Lupe
|
02.03.2026 10:16:34
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Elmos Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,475 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,52 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 27.02.2026 auf 146,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,52 Prozent.
Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,52 Mrd. Euro beziffert. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie lag damals bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|26.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|147,00
|0,96%
