TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Elmos Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,475 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,52 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 27.02.2026 auf 146,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,52 Prozent.

Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 2,52 Mrd. Euro beziffert. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at