Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Profitable Elmos Semiconductor-Anlage?
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08.06.2026 10:04:23
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Elmos Semiconductor-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Elmos Semiconductor-Papier an diesem Tag bei 36,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 273,973 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie auf 177,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 657,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 386,58 Prozent vermehrt.
Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,06 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Aktie fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils bei 22,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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