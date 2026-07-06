TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingebracht

Am 06.07.2021 wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Elmos Semiconductor-Papier an diesem Tag 38,65 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 2,587 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 451,75 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 03.07.2026 auf 174,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 351,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Elmos Semiconductor einen Börsenwert von 2,91 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag des Elmos Semiconductor-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at