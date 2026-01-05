Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Rentables Elmos Semiconductor-Investment?
|
05.01.2026 10:03:53
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Elmos Semiconductor-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Elmos Semiconductor-Aktie letztlich bei 68,30 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 14,641 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.01.2026 1 455,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 99,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,53 Prozent erhöht.
Insgesamt war Elmos Semiconductor zuletzt 1,70 Mrd. Euro wert. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils bei 22,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
