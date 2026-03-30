TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Elmos Semiconductor-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 60,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,584 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 378,11 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 27.03.2026 auf 143,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 137,81 Prozent vermehrt.

Elmos Semiconductor war somit zuletzt am Markt 2,47 Mrd. Euro wert. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Elmos Semiconductor-Aktie lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at