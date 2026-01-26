Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Elmos Semiconductor-Investmentbeispiel 26.01.2026 10:04:21

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Elmos Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Elmos Semiconductor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 14,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70,922 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 109,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 787,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 678,72 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Elmos Semiconductor einen Börsenwert von 1,88 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Elmos Semiconductor-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

Analysen zu Elmos Semiconductor

23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 107,40 -1,83% Elmos Semiconductor

