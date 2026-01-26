Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Investmentbeispiel
|
26.01.2026 10:04:21
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Elmos Semiconductor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 14,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70,922 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 109,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 787,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 678,72 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Elmos Semiconductor einen Börsenwert von 1,88 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Elmos Semiconductor-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Elmos Semiconductor
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|107,40
|-1,83%