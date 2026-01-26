TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Elmos Semiconductor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 14,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 70,922 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 109,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 787,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 678,72 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Elmos Semiconductor einen Börsenwert von 1,88 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Elmos Semiconductor-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at