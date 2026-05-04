Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Anlage
|
04.05.2026 10:03:41
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Elmos Semiconductor-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67,00 EUR. Bei einem Elmos Semiconductor-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,493 Elmos Semiconductor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 183,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 274,03 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 274,03 EUR, was einer positiven Performance von 174,03 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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