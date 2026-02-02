Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Langfristige Performance 02.02.2026 10:04:30

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Elmos Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.02.2025 wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 71,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 140,845 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.01.2026 16 253,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 115,40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 62,54 Prozent.

Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,98 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Elmos Semiconductor

23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
